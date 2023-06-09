ППО для України: Пентагон готує новий пакет допомоги на $2 млрд, – Bloomberg

За даними журналістів, Київ отримає ракетні установки та ракети Hawk, а також два типи удосконалених ракет для ЗРК Patriot, закуплені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

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У п'ятницю, 9 червня, Пентагон може оголосити про надання Україні нового пакета допомоги на 2 мільярди доларів. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на представників адміністрації.

Повідомляється, що до нового пакету озброєнь увійдуть засоби протиповітряної оборони, закуплені коштом, виділеним у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Журналісти з'ясували, що допомога США включає ракетні установки та ракети Hawk, а також два типи вдосконалених ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.

Однією з ракет, про які йдеться, є Patriot Advanced Capability Missile-3, яку виробляє американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin Corp. Друга ракета називається Guidance Enhanced Missile, її випускає Raytheon Technologies Corp.

"Майбутнє оголошення буде зроблено, оскільки військові аналітики кажуть, що давно очікуваний контрнаступ України починається", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що 31 травня адміністрація президента США Джо Байдена повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму в 300 мільйонів доларів, до якого увійшли ЗРК Avenger, ракети Zuni та AIM-7.

Ми також писали про те, що за даними The Australian Financial Review від 6 червня, Австралія, США та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18 Hornet.

Ще ми повідомляли, що 7 червня Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До складу цього пакету входять перші всюдиходи Bandvagn 206, спеціально розроблені для використання у складних умовах та непрохідній місцевості.