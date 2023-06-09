ПВО для Украины: Пентагон готовит новый пакет помощи на $2 млрд, – Bloomberg

По данным журналистов, Киев получит ракетные установки и ракеты Hawk, а также два типа усовершенствованных ракет для ЗРК Patriot, закупленные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

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В пятницу, 9 июня, Пентагон может объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2 миллиарда долларов. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на представителей администрации.

Сообщается, что в новый пакет вооружений войдут средства противовоздушной обороны, закупленные на средства, выделенные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Журналисты выяснили, что помощь США включает в себя ракетные установки и ракеты Hawk, а также два типа усовершенствованных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Одной из ракет, о которых идет речь, является Patriot Advanced Capability Missile-3, производимой американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin Corp. Вторая ракета носит название Guidance Enhanced Missile, ее выпускает Raytheon Technologies Corp.

"Предстоящее объявление будет сделано, поскольку военные аналитики говорят, что давно ожидаемое контрнаступление Украины начинается", — говорится в публикации.

Напомним, что 31 мая, администрация президента США Джо Байдена сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов, в который вошли ЗРК Avenger, ракеты Zuni и AIM-7.

Мы также писали о том, что по данным The Australian Financial Review от 6 июня, Австралия, США и Украина ведут переговоры о возможной поставке Киеву американских истребителей F/A-18 Hornet.

Еще мы сообщали, что 7 июня Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В состав этого пакета входят первые вездеходы Bandvagn 206, специально разработанные для использования в сложных условиях и непроходимой местности.