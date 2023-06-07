Вездеходы Bandvagn 206, дроны и боеприпасы: Германия передала Украине пакет военной помощи

Германия планирует поставить Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206). Пока неизвестно точное время, когда вся партия бронетехники будет доставлена в Вооруженные Силы Украины.

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Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В состав этого пакета входят первые вездеходы Bandvagn 206. Bandvagn 206 — это транспортное средство, специально разработанное для использования в сложных условиях и непроходимой местности. Об этом сообщают на сайте немецкого правительства.

Согласно переданной информации, партнеры отправили в Украину восемь первых гусеничных вездеходов.

Кроме гусеничных вездеходов, в новую поставку входят 2000 боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Это дополнительные ресурсы, которые могут усилить оборонные возможности Украины и помочь в обеспечении безопасности.

Также в Украину были отправлены 14 беспилотников VECTOR, которые могут использоваться для разведки и наблюдения на поле боя.

Помимо этого, было доставлено 16 единиц автотехники, включая грузовики, и три антидроновые системы, предназначенные для обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

Дополнительно, в поставку входят два грузовика 8×6 HX81 со сменным кузовом и 11 тысяч сухпайков. Предполагается, что эти ресурсы могут быть использованы для логистической поддержки и обеспечения военных операций.

Германия планирует поставить Украине общим количеством 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206). Пока неизвестно точное время, когда вся партия бронетехники будет доставлена в Вооруженные Силы Украины.

Что известно о вездеходах Bandvagn 206?

Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) — это гусеничный вездеход повышенной проходимости. Транспорт рассчитан на 17 военных, а прицеп можно адаптировать для разных целей в зависимости от модификации. Bandvagn 206/208 предназначен для перевозки войск и вооружения по снегу и болоту на севере Швеции (вездеход изначально создавался для шведских сухопутных войск). Вездеход также является амфибией, развивая скорость в воде до 4,7 км/ч. Скорость езды по дороге – 55 км/ч.

Напомним, что ВСУ впервые получат от США ракеты Hydra-70, которые могут комплектоваться управляемыми боеголовками.

Кроме того, 1 июня официальный Берлин передал Украине новые вооружения и бронетехнику. Среди прочего, в списке поставок значатся гусеничные беспилотные платформы THeMIS, а также снаряды для танков Leopard 1.