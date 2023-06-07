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Военный Фокус

Вездеходы Bandvagn 206, дроны и боеприпасы: Германия передала Украине пакет военной помощи

Вездеход Bandvagn 206
Вездеход Bandvagn 206

Германия планирует поставить Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206). Пока неизвестно точное время, когда вся партия бронетехники будет доставлена в Вооруженные Силы Украины.

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Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В состав этого пакета входят первые вездеходы Bandvagn 206. Bandvagn 206 — это транспортное средство, специально разработанное для использования в сложных условиях и непроходимой местности. Об этом сообщают на сайте немецкого правительства.

Согласно переданной информации, партнеры отправили в Украину восемь первых гусеничных вездеходов.

Кроме гусеничных вездеходов, в новую поставку входят 2000 боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Это дополнительные ресурсы, которые могут усилить оборонные возможности Украины и помочь в обеспечении безопасности.

Также в Украину были отправлены 14 беспилотников VECTOR, которые могут использоваться для разведки и наблюдения на поле боя.

Помимо этого, было доставлено 16 единиц автотехники, включая грузовики, и три антидроновые системы, предназначенные для обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

Дополнительно, в поставку входят два грузовика 8×6 HX81 со сменным кузовом и 11 тысяч сухпайков. Предполагается, что эти ресурсы могут быть использованы для логистической поддержки и обеспечения военных операций.

Германия планирует поставить Украине общим количеством 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206). Пока неизвестно точное время, когда вся партия бронетехники будет доставлена в Вооруженные Силы Украины.

Что известно о вездеходах Bandvagn 206?

Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) — это гусеничный вездеход повышенной проходимости. Транспорт рассчитан на 17 военных, а прицеп можно адаптировать для разных целей в зависимости от модификации. Bandvagn 206/208 предназначен для перевозки войск и вооружения по снегу и болоту на севере Швеции (вездеход изначально создавался для шведских сухопутных войск). Вездеход также является амфибией, развивая скорость в воде до 4,7 км/ч. Скорость езды по дороге – 55 км/ч.

Напомним, что ВСУ впервые получат от США ракеты Hydra-70, которые могут комплектоваться управляемыми боеголовками.

Кроме того, 1 июня официальный Берлин передал Украине новые вооружения и бронетехнику. Среди прочего, в списке поставок значатся гусеничные беспилотные платформы THeMIS, а также снаряды для танков Leopard 1.