Всюдиходи Bandvagn 206, дрони та боєприпаси: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Німеччина планує поставити Україні 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206). Наразі невідомий точний час, коли вся партія бронетехніки буде доставлена до Збройних Сил України.

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Німеччина надала Україні черговий пакет воєнної допомоги. До складу цього пакету входять перші всюдиходи Bandvagn 206. Bandvagn 206 — це транспортний засіб, спеціально розроблений для використання у складних умовах та непрохідній місцевості. Про це повідомляють на сайті німецького уряду.

Згідно з переданою інформацією, партнери відправили в Україну вісім перших гусеничних всюдиходів.

Окрім гусеничних всюдиходів, у нове постачання входять 2000 боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Це додаткові ресурси, які можуть посилити оборонні можливості України та допомогти у забезпеченні безпеки.

Також в Україну було відправлено 14 безпілотників VECTOR, які можуть використовуватись для розвідки та спостереження на полі бою.

Крім цього, було доставлено 16 одиниць автотехніки, включаючи вантажівки, та три антидронові системи, призначені для виявлення та нейтралізації безпілотних літальних апаратів.

Додатково, в поставку входять дві вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом та 11 тисяч сухпайків. Передбачається, що ці ресурси можуть бути використані для логістичної підтримки та забезпечення воєнних операцій.

Німеччина планує поставити Україні загальною кількістю 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206). Наразі невідомий точний час, коли вся партія бронетехніки буде доставлена до Збройних Сил України.

Що відомо про всюдиходи Bandvagn 206?

Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) — це гусеничний всюдихід підвищеної прохідності. Транспорт розрахований на 17 військових, а причіп можна адаптувати до різних цілей залежно від модифікації. Bandvagn 206/208 призначений для перевезення військ та озброєння по снігу та болоту на півночі Швеції (всюдихід спочатку створювався для шведських сухопутних військ). Всюдихід також є амфібією, розвиваючи швидкість у воді до 4,7 км/год. Швидкість їзди дорогою – 55 км/год.

Нагадаємо, що ЗСУ вперше отримають від США ракети Hydra-70, які можуть комплектуватися керованими боєголовками.

Крім того, 1 червня офіційний Берлін передав Україні нові озброєння та бронетехніку. Серед іншого, у списку постачання значаться гусеничні безпілотні платформи THeMIS, а також снаряди для танків Leopard 1.