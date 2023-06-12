"Не розпалюємо ворожнечі": Китай спростовує постачання броньовиків кадирівцям

У МЗС Китаю заявили, що вони продовжують дотримуватись позиції мирного діалогу в "українській проблемі". Раніше Кадиров показав машини, які виготовлялись на підприємстві Baoji.

Представник Міністерства закордонних справ України Ван Веньбін спростовує інформацію щодо постачання російським військових броньовиків. Про це повідомляє EurAsia Daily.

Китай дотримується позиції, яка відкидає можливість постачання зброї Україні та Росії. Він зазначив, що гадки не має про так звані "відкриті докази" постачання зброї.

"Китай незмінно дотримується обʼєктивної та справедливої позиції по "українській проблемі": ми докладаємо зусиль заради мирного діалогу, а не постачаємо зброю та не розпалюємо ворожнечу", — стверджує Ван Веньбінь.

Він також додав, що справді відповідальні ЗМІ мають створювати обʼєктивні та справедливі професійні матеріали, які спиратимуться на правдиві факти.

Додамо, 7 червня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вони придбали броньовики "Тигр", які були вироблені в Китаї. За його словами, з початку повномасштабної війни загарбники вже закупили понад тисячу одиниць військової техніки. "Тигри" виробляє Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Кадиров додав, що машини мають високий ступінь захисту екіпажу, високу прохідність і зручність в експлуатації. "Тигри" надійшли на озброєння підрозділу "Ахмат".

Нагадаємо, 10 червня Сі Цзіньпін підтримав мирну ініціативу країн Африки щодо України.

9 червня ЗМІ писали про наміри РФ та Китаю провести спільні військові навчання. Пекін розглядає РФ як одного з ключових партнерів.