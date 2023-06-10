"Це добре": Сі Цзіньпін підтримав мирну ініціативу країн Африки щодо України

Китайський лідер похвалив президента ПАР Сиріла Рамафосу, який розповів йому про майбутній візит представників шести африканських країн до Росії та України.

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Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою високо оцінив ініціативу країн Африки щодо війни в Україні. Про це повідомив китайський новинний телеканал CGTN 9 червня.

Повідомляється, що Сі Цзіньпін поговорив із Сирілом Рамафосою телефоном. Лідер Південної Африки розповів китайському колезі про майбутню поїздку делегації на чолі з лідерами шести африканських країн у РФ та Україну, щоб "покласти край конфлікту якнайшвидше".

"Це добре, що пан президент та лідери відповідних африканських країн сформували мирну делегацію і відвідають Росію та Україну", — сказав Сі Цзіньпін.

Глава КНР також заявив, що Пекін виступає за закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом. Своєю чергою президент ПАР сказав, що його країна підтримує "мирний план" Китаю щодо російсько-української війни.

Нагадаємо, що 16 травня стало відомо про намір африканських країн відправити до України та Росії дипломатичну місію, щоб допомогти закінчити війну. У юридичних зусиллях візьмуть участь Замбія, Сенегал, Конго, Уганда, Єгипет і Південна Африка.

Як зазначили у виданні Reuters 22 травня, африканські країни хочуть ініціювати мирні переговори Києва з Москвою, але при цьому в них можуть не бути умови виведення окупантів з території України.

Раніше, 11 травня, ми також писали про те, що за даними посла США в ПАР Рубена Брігетті, Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Російської Федерації кораблем, який у грудні 2022 року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні.