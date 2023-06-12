У Києві поліцейська на блокпосту на смерть збила бійця тероборони, — ДБР

За попередніми даними, правоохоронниця була тверезою та рухалась зі швидкістю 110 км/год, повідомили у Державному бюро розслідувань.

В Києві сталася смертельна ДТП за участі працівниці правоохоронних органів і бійця тероборони, який ніс службу на блокпосту. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади, сталася 11 червня 2023 року поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів. Правоохоронниця на авто на великій швидкості збила військового, який саме перебігав дорогу у невстановленому місці.

"За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві 26 травня суддя за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. ДТП сталася на блокпосту в Києві.

Раніше повідомлялося, що до 7 років позбавлення волі засудили водія вантажівки родом із Києва, який в стані алкогольного сп'яніння збив на смерть військового територіальної оборони на блокпосту в Хмельницькій області.