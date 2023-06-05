Суд засудив до семи років ув'язнення водія, який збив на смерть бійця тероборони (фото)

За інформацією правоохоронців, мешканець Києва, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не зменшив швидкість перед блокпостом, унаслідок чого збив на смерть бійця тероборони. Ще двоє отримали травми.

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Водія вантажівки родом із Києва, який навесні 2022 року в стані алкогольного сп'яніння збив на смерть військового територіальної оборони на блокпосту в Хмельницькій області, засудили до семи років ув'язнення. Про це в понеділок, 5 червня, повідомляє офіційний Telegram-канал Офісу генпрокурора.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого сталася смерть потерпілого за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідчих, обвинувачений врізався в блокпост у Хмельницькій області в стані алкогольного сп'яніння навесні минулого року, збивши на смерть військового територіальної оборони та поранивши ще двох.

"Прокурори в суді довели, що у квітні 2022 року водій вантажного автомобіля DAF не зупинився перед стаціонарним блокпостом територіальної оборони поблизу села Давидківці. Він не зменшив швидкість руху й допустив зіткнення з іншим автомобілем і бетонною огорожею контрольного пункту, за яким перебували військові. За результатами дорожньо-транспортної пригоди один військовослужбовець тероборони від отриманих травм загинув на місці, ще двох травмовано", — повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня під час комендантської години під час в'їзду в Київ із боку Житомира голова Макарівського районного суду Київської області потрапив у ДТП на блокпосту, де збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії, який вийшов на дорогу для встановлення інженерних загороджень.

Також нагадаємо, що в середині квітня стало відомо, що батько генерал-майора Збройних сил України Дмитро Марченко, який керує обороною Миколаївської області, загинув у ДТП.