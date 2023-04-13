Батько генерала ЗСУ Марченка помер після ДТП (фото, відео)

70-річний чоловік, керуючи електричним мопедом, внаслідок аварії отримав серйозні травми, і лікарям не вдалося його врятувати.

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Батько генерал-майора Збройних сил України Дмитро Марченка, який керує обороною Миколаївської області, загинув у ДТП. Про це військовий повідомив у Facebook уночі 13 квітня.

З повідомлення зрозуміло, що батько перебував у місті Вознесенськ Миколаївської області та за його життя боролися лікарі Миколаївської ЛШМД та Вознесенської лікарні. 45-річний український генерал-майор зізнався, що він усе робив і робить, щоб батько пишався ним, а найстрашніша кара для нього — розчарувати його.

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"Хороші люди не вмирають — вони йдуть у небо! Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався, найстрашніше покарання для мене, це твоє розчарування! Вибач, що не зміг... я дуже старався... ", — написав він.

Батько генерала загинув у дорожньо-транспортній пригоді, керуючи мопедом. Сам Дмитро Марченко оприлюднив відео смертельного інциденту. На відеозаписі з камери спостереження видно, що мопед із батьком генерала збило легкове авто, що вилетіло на зустрічну смугу.

У звіті поліції Миколаївської області 6 квітня з'явилася інформація, що 38-річний водій автомобіля Volkswagen Golf допустив виїзд на зустрічну смугу руху, і зіткнувся з електромопедом, за кермом якого перебував 70-річний чоловік. Весь цей час з 6 квітня за життя чоловіка боролися лікарі.

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