Нардеп Гевко потрапив у ДТП: з'явилися нові подробиці аварії (відео)

За інформацією правоохоронців, парламентарій від фракції "Слуга народу" був абсолютно тверезий під час зіткнення, а аварія сталася поза нерегульованим пішохідним переходом, внаслідок якої загинув пішохід.

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У Державному бюро розслідувань поділилися подробицями щодо смертельної ДТП у Львівській області за участю народного депутата. Про це повідомили у пресслужбі відомства у понеділок, 20 березня.

За попередніми даними зазначається, що сталася трагедія увечері неділі, 19 березня, на трасі сполученням "Тернопіль — Львів — Рава-Руська". Внаслідок цього постраждав пішохід, який помер від отриманих травм. Лікарі виявилися безсилими.

Примітно, що згідно з результатами огляду на пристрої "Драгер" водій, в особі народного депутата, був абсолютно тверезим, і ДТП трапилася "поза нерегульованим пішохідним переходом".

"Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого)", — йдеться у повідомленні.

ДТП із нардепом Володимиром Гевком: що відомо

Про те, що сталося, заявив сам народний депутат Володимир Гевко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він зазначив, що аварія закінчилася трагедією та пішохід помер. Відразу після цього політик пройшов перевірки на вміст алкоголю та заборонених речовин в організмі. Він не збирається ховатися від слідства, а навіть пообіцяв співпрацювати з ними під час всього розслідування.

"Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб сім'я трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе, — написав нардеп.

Нагадаємо, 22 грудня 2022 року в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що нардепа від політичної сили "Слуга народу" Олександра Трухіна, який потрапив у ДТП в Київській області ще у серпні 2021 року, судитимуть за спробу підкупу патрульних поліцейських.