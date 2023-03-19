"Трагедії на дорозі не рідкість": нардеп Гевко потрапив у ДТП, є жертва

За словами парламентаря, він пройшов тести на наркотики й алкоголь. Водночас він не назвав місце аварії та ім'я загиблого.

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" потрапив у ДТП, внаслідок якої загинув чоловік. Про смертельну аварію 19 березня нардеп повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним із учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", — написав нардеп.

За словами Гевка, він пройшов усі перевірки на вміст алкоголю та наркотиків у крові й запевняє, що співпрацюватиме зі слідством.

"Висловлюю щирі співчуття та вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть допомогти цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб сім'я трагічно загиблого отримала всю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе", — написав нардеп.

Водночас політик нічого не повідомив про місце й обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Що відомо про нардепа Володимира Гевка

Нардепа президентської фракції Володимира Гевка звинувачували в тому, що він не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік інформацію про оренду житлової площі в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн. Крім того, суму коштів, розміщених на депозитах, було занижено майже на 10 тисяч гривень.

Раніше Віктор Гевко був відомий як комік і сценарист. 2019 року він проходив акторський кастинг на каналі ТЕТ, а 2020 року виграв 50 тисяч гривень у шоу-програмі "Розсміши коміка".

1 лютого Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання народного депутата 9 скликання та звільнив його від кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення "у зв'язку з дійовим каяттям".

Журналісти зазначають, що раніше Гевко не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за 2020 рік інформацію про оренду житлоплощ у центрі української столиці вартістю понад 3,7 млн грн. Крім того, суму коштів, розміщених на депозитах, було занижено майже на 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, 22 грудня в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який потрапив в аварію під Києвом у серпні 2021 року, судитимуть за спробу підкупу патрульних поліцейських.

Раніше, 10 листопада 2022 року повідомлялося, що колишній народний депутат України Олексій Ременюк загинув у смертельній ДТП в окупованому Криму.