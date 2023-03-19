"Трагедии на дороге не редкость": нардеп Гевко попал в ДТП, есть жертва

По словам парламентария, он прошел тесты на наркотики и алкоголь. При этом он не назвал место аварии и имя погибшего.

Related video

Народный депутат от фракции "Слуга народа" попал в ДТП, в результате которого погиб мужчина. О смертельной аварии 19 марта нардеп сообщил на своей Facebook-странице.

"Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", — написал нардеп.

По словам Гевко, он прошел все проверки на содержание алкоголя и наркотиков в крови и уверяет, что будет сотрудничать со следствием.

"Приношу искренние соболезнования и извинения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе," — написал нардеп.

При этом политик ничего не сообщил о месте и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Что известно о нардепе Владимире Гевко

Нардепа президентской фракции Владимир Гевко обвиняли в том, что он не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год информацию об аренде жилплощади в центре Киева стоимостью более 3,7 млн. грн. Кроме того, сумма средств, размещенных на депозитах, была занижена почти на 10 тысяч гривен.

Ранее Виктор Гевко был известен как комик и сценарист. В 2019 году он проходил актерский кастинг на канале ТЕТ, а в 2020 году выиграл 50 тысяч гривен в шоу-программе "Рассмеши комика".

1 февраля Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство народного депутата 9 созыва и освободил его от уголовной ответственности за совершенное правонарушение "в связи с действующим раскаянием".

Журналисты отмечают, что ранее Гевко не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год информацию об аренде жилплощади в центре украинской столицы стоимостью более 3,7 млн. грн. Кроме того, сумма средств, размещенных на депозитах, была занижена почти на 10 тысяч гривен.

Напомним, 22 декабря в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, попавшего в аварию под Киевом в августе 2021 года, будут судить за попытку подкупа патрульных полицейских.

Ранее, 10 ноября 2022 года сообщалось, что бывший народный депутат Украины Алексей Ременюк погиб в смертельном ДТП в оккупированном Крыму.