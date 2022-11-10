Экс-нардеп угодил в смертельное ДТП в Крыму, уходя пьяным от копов, — росСМИ

Алексей Ременюк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протащил сотрудника ДПС по асфальту и допустил столкновение с грузовиком.

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Бывший народный депутат Украины Алексей Ременюк погиб в смертельном ДТП в оккупированном Крыму. Об этом пишет российское издание Mash.

По данным журналистов, Алексей Ременюк разбился насмерть в ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони в оккупированном Симферополе.

Издание отмечает, что 66-летний народный депутат Украины нескольких созывов ехал вечером со дня рождения товарища на своем внедорожнике Range Rover.

Автомобиль Алексея Ременюка был остановлен сотрудниками полиции. Во время проверки документов политику предложили пройти алкотестер, который показал положительный результат.

"Когда полицейские попытались его задержать — Алексей Ременюк вырвался из рук, прыгнул за руль и дал по газам. Водитель протащил ДПСника на двери авто по асфальту, а когда началась погоня, Range Rover Ременюка вышел на встречку на объездной трассе и столкнулся с грузовиком", — говорится в сообщении Mash.

В результате столкновения с грузовым автомобилем бывший народный депутат Украины Алексей Ременюк получил травмы, несовместимые с жизнью. Более того, в смертельном ДТП в Крыму погиб пассажир Range Rover.

Алексей Ременюк — политик, предприниматель, народный депутат Украины III и IV созывов. Алексей Ременюк являлся членом политических партий "Громада" и "Батькивщина". В 2006 году политик пытался попасть в Верховную Раду по спискам политсилы "Партия политики Путина", однако в третий раз политик в парламент избран не был из-за низких результатов по итогам голосования. Через шесть лет Алексей Ременюк снова баллотировался в Раду от партии "Русь Единая", деятельность которой позже была запрещена восьмым апелляционным админсудом во Львове.

Отметим, что 9 ноября на 66-м году жизни умер бывший народный депутат Юрий Кармазин. Причина смерти политика, который четыре раза проходил в Верховную Раду Украины, не раскрывается.

Также сообщалось, что 9 ноября в Херсонской области в ДТП погиб коллаборант и гауляйтер Кирилл Стремоусов.