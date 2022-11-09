Умер экс-нардеп Юрий Кармазин: что известно об украинском политике (фото)

Нардеп нескольких созывов Юрий Кармазин умер на 66-м году жизни. Причина смерти политика не раскрывается.

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Народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщается на странице украинского политика в Facebook.

Нардеп нескольких созывов Юрий Кармазин умер на 66-м году жизни в среду, 9 ноября.

"Сегодня в 10:00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее творца", — сказано в заявлении, которое было опубликовано на странице политика в Facebook.

[ + – ] На 66-м году умер экс-нардеп Юрий Кармазин

О смерти Юрия Кармазина также сообщил глава Одесского районного совета Виталия Барвиненко.

"Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P", — написал Барвиненко в своем Telegram-канале.

[ + – ] На 66-м году умер экс-нардеп Юрий Кармазин

Юрий Кармазин — биография украинского политика

Юрий Кармазин — украинский юрист и политик, народный депутат II, III, IV и VI созывов. В разные годы Юрий Кармазин входил во фракции и группы Верховной Рады — "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона". В последующие годы, вплоть до 2019, Юрий Кармазин несколько раз участвовал в парламентских выборах, по результатам которых его не избирали.

До Верховной Рады политик работал в прокуратуре и суде. В период с 1980 по 1985 год — занимал должности помощника и заместителя прокурора. Следующие семь лет Юрий Кармазин работал на должности прокурора Приморского района Одессы.

После ухода из прокуратуры в течение двух лет юрист работал судьей в Одесском областном суде. В 1993 году Юрий Кармазин был удостоен государственной награды "Заслуженный юрист Украины". Политик являлся главой политсилы "Партія Захисників Вітчизни" и сопредседателем Народно-патриотического объединения "За Украину". В мае 2018 года Юрий Кармазин был избран так называемым "гетьманом казачества всей Украины".

Также сообщалось, что в октябре скончался украинский политик и бывший народный депутат Борис Беспалый. Похороны парламентария нескольких созывов состоялись 18 октября, но причина смерти депутата времен президента Виктора Ющенко не раскрывалась.

В октябре также скончался ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Профессор умер на 64 году жизни, но о причинах смерти не сообщалось.