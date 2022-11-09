Помер екснардеп Юрій Кармазін: що відомо про українського політика (фото)

Нардеп кількох скликань Юрій Кармазін помер на 66-му році життя. Причину смерті політика не розкривають.

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Народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін помер на 66-му році життя. Про це повідомляється на сторінці українського політика у Facebook.

Нардеп кількох скликань Юрій Кармазін помер на 66-му році життя у середу, 9 листопада.

"Сьогодні о 10:00 перестало битися серце Юрія Анатолійовича Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, яка вкладала душу в майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. На жаль, воно перестало битися. Сім'я втратила частину себе, а країна її творця", — сказано в заяві, яка опублікована на сторінці політика у Facebook.

[ + – ] На 66-му році помер екснардеп Юрій Кармазін

Про смерть Юрія Кармазіна також повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

"Пішов Юрій Кармазін. Працював з ним з 2007 по 2012. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. RIP", — написав Барвіненко у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] На 66-му році помер екснардеп Юрій Кармазін

Юрій Кармазін — біографія українського політика

Юрій Кармазін — український юрист та політик, народний депутат II, III, IV та VI скликань. У різні роки Юрій Кармазін входив до фракцій та груп Верховної Ради — "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна — Народна самооборона". У наступні роки, аж до 2019 року, Юрій Кармазін кілька разів брав участь у парламентських виборах, за результатами яких його не обирали.

До Верховної Ради політик працював у прокуратурі та суді. У період з 1980 по 1985 рік — обіймав посади помічника та заступника прокурора. Наступні сім років Юрій Кармазін працював на посаді прокурора Приморського району Одеси.

Після виходу з прокуратури протягом двох років юрист працював суддею в Одеському обласному суді. 1993 року Юрій Кармазін удостоєний державної нагороди "Заслужений юрист України". Політик був головою політсили "Партія захисників вітчизни" та співголовою Народно-патріотичного об'єднання "За Україну". У травні 2018 року Юрія Кармазіна обрали так званим "гетьманом козацтва всієї України".

Також повідомлялося, що у жовтні помер український політик та колишній народний депутат Борис Беспалий. Похорон парламентаря кількох скликань відбувся 18 жовтня, але причина смерті депутата часів президента Віктора Ющенка не розкривалася.

У жовтні також помер ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк. Професор помер на 64-му році життя, але про причини смерті не повідомлялося.