Від учителя історії до академіка: помер ректор Київського університету Віктор Огнев'юк

Віктор Олександрович очолював університет упродовж 15 років. У Національному союзі журналістів України вважають, що одним із головних його досягнень була боротьба з корупцією.

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Сьогодні, 21 жовтня, у віці 64 років помер ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк. Про це повідомив у Facebook народний депутат та випускник університету Леонід Ємець.

"Видатний учений, професор, академік. Ректор. Прекрасна людина. Вічна пам'ять", — написав нардеп у своєму посту.

Про причини смерті вченого наразі не відомо.

Одними із перших свої співчуття висловили співробітники Національної спілки журналістів України (НСЖУ). Вони наголосили, що серед українських журналістів чимало випускників університету, яким керував Огнев'юк.

"Життєвим його кредо як керівника була підтримка високої якості освіти, боротьба з корупцією, розвиток вільної, заможної України з високим рівнем освіти та громадської свідомості її громадян", — зазначили в НСЖУ.

Що відомо про Віктора Огнев'юка?

Віктор Огнев'юк народився 10 квітня 1959 року у Вінницькій області. Свою кар'єру розпочинав учителем історії у середній школі. Пізніше став директором Шпитківської середньої школи. Потім — завідувач райвідділу освіти Києво-Святошинського району Київської області.

У період із 2000 до 2006 року працював заступником міністра освіти та науки України.

Київський університет імені Бориса Грінченка очолював упродовж 15 років з 2007 року. Під час його керівництва університет значно виріс у рейтингах за багатьма критеріями. З'явилися нові спеціальності, а в навчальному закладі збільшилась кількість абітурієнтів.

Також за час перебування Огнев'юка як ректора університет налагодив співпрацю з іноземними вищими освітніми закладами, що дозволило студентам отримати можливість навчатися за кордоном. Але одним із головних здобутків Віктора Олександровича вважається боротьба з корупцією.

"Служити людині, громаді та суспільству — це гасло мого університету, а значить і моє. З Києвом і для Києва, як завжди…", — написав він у Facebook.

Радник міністра МВС України Антон Геращенко зазначає, що цитата Бориса Грінченка "Україна — у цьому слові все для мене" — стала для Віктора Олександровича життєвим гаслом.

"Він присвятив усе життя покращенню якості вітчизняної освіти та просуванню української мови. Навесні він вступив у ТрО, захищаючи свій дім", — написав політик.

Огнев'юк був доктором філософських наук та академіком Національної академії педагогічних наук. На його рахунку понад 70 наукових праць, зокрема два підручники із грифом МОН України для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що на 70 році життя помер колишній народний депутат Борис Беспалий. Політик був довіреною особою кандидата на пост Президента України Віктора Ющенка, і став відомим як автор законів "Про зв'язок" та "Про Рекламу".