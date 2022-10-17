Помер екснардеп Борис Беспалий: що відомо про українського політика

Колишній нардеп був відомий як автор законопроєктів "Про зв'язок" та "Про рекламу". Також під час президентства Віктора Ющенка депутат працював його позаштатним радником.

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Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що у віці 69 років пішов із життя відомий український політик, колишній народний депутат Борис Беспалий. Про смерть українського депутата часів президента Віктора Ющенка повідомив у Facebook директор "Центру досліджень проблем громадянського суспільства" Віталій Кулик.

"Борис Якович був не лише видатним українським політиком, а й людиною зі стратегічним мисленням. Ми з ним працювали разом над проєктом нової Конституції та Нового Громадського Договору. Світла пам'ять", — зазначив Кулик.

Про причину смерті Беспалого поки що не повідомляється. За даними журналістів "Суспільне.Новини" похорон політика відбудеться у вівторок, 18 жовтня.

Що відомо про Бориса Беспала

Майбутній український політичний діяч був родом з Ірпені, що на Київщині. Він народився 25 травня 1953 року. Після школи навчався у Київському державному педінституті на фізико-математичному факультеті.

Свою політичну кар'єру Беспалий розпочав у 1990 році. Він перебував у кількох партіях, надаючи аналітичні консультації. 1998 року Беспалий став парламентським депутатом III скликання. Надалі політик пробув у складі Верховної Ради протягом IV та V скликань.

2002 року політик пройшов до парламенту IV скликання як безпартійний за мажоритарним округом у Києві, але підтримувався виборчим блоком "Наша Україна". У 2004-2005 роках Беспалий був довіреною особою кандидата на пост Президента України Віктора Ющенка в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, а протягом 2005-2006 років працював позаштатним радником українського президента.

В українському політикумі Беспалий був відомий тим, що став автором законів "Про зв'язок", в якому було запропоновано скасувати оплату за вхідні дзвінки на мобільні телефони. Зокрема він наводив як приклад досвід деяких країн, які створили дешевий мобільний зв'язок. Він справедливо зазначав, що після ухвалення цього закону в Україні громадяни зможуть економити мільйони гривень на дзвінках, а мобільний зв'язок почне бурхливо розвиватися, оскільки цьому сприятиме відсутність "легких грошей" у операторів.

Крім цього Беспалий ініціював зміни до закону "Про Рекламу", згідно з якими було заборонено рекламувати тютюнові вироби та алкоголь на всіх носіях, крім спеціалізованих видань та місць торгівлі.

У серпні 2005 року Борис Беспалий був нагороджений "За заслуги" III ступеня.

Раніше повідомлялося, що 10 травня після тривалої хвороби помер перший президент України Леонід Кравчук. Церемонія прощання з Кравчуком відбулася 17 травня в "Українському домі" у Києві, на якому були присутні президент України Володимир Зеленський із дружиною, мер Києва Віталій Кличко, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та інші політичні діячі України.