Умер экс-нардеп Борис Беспалый: что известно об украинском политике

Бывший нардеп был известен как автор законопроектов "О связи" и "О рекламе". Также во время президентства Виктора Ющенко депутат работал его внештатным советником.

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Сегодня,17 октября, стало известно, что в возрасте 69 ушел из жизни известный украинский политик, бывший народный депутат Борис Беспалый. О кончине украинского депутата времен президента Виктора Ющенко сообщил в Facebook директор "Центра исследований проблем гражданского общества" Виталий Кулик.

"Борис Яковлевич был не только выдающимся украинским политиком, но и человеком со стратегическим мышлением. Мы с ним работали вместе над проектом новой Конституции и Нового Общественного Договора. Светлая память", — отметил Кулик.

О причине смерти Беспалого пока не сообщается. По данным журналистов "Суспільне.Новини" похороны политика состоятся во вторник, 18 октября.

Что известно о Борисе Беспалом

Будущий украинский политический деятель был родом из Ирпени, Киевской области. Он родился 25 мая 1953 года. После школы учился в Киевском государственном пединституте на физико-математическом факультете.

Свою политическую карьеру Беспалый начал в 1990 году. Он пребывал в нескольких партиях, предоставляя аналитические консультации. В 1998 году Беспалый стал парламентским депутатом III созыва. В дальнейшем политик пробыл в составе Верховной Рады на протяжении IV и V созывов.

В 2002 году политик прошел в парламент IV созыва как беспартийный по мажоритарному округу в Киеве, но поддерживался избирательным блоком "Наша Украина". В 2004 — 2005 годах Беспалый был доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины Виктора Ющенко в едином общегосударственном избирательном округе, а в течение 2005 — 2006 годов работал внештатным советником украинского президента.

В украинском политикуме Беспалый был известен тем, что стал автором законов "О связи", в котором было предложено отменить оплату за входящие звонки на мобильные телефоны. В частности он приводил в пример опыт некоторых стран, которые создали дешевую мобильную связь. Он справедливо отмечал, что после принятия данного закона в Украине граждане смогут экономить миллионы гривен на звонках, а мобильная связь начнет бурно развиваться, поскольку этому будет способствовать отсутствие "легких денег" у операторов.

Кроме этого Беспалый инициировал изменения в законе "О Рекламе", согласно которым было запрещено рекламировать табачные изделия и алкоголь на всех носителях, кроме специализированных изданий и мест торговли.

В августе 2005 Борис Беспалый был награжден "За заслуги" III степени.

Ранее сообщалось, что 10 мая после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Церемония прощания с Кравчуком состоялась 17 мая в "Украинском доме" в Киеве, на котором присутствовали президент Украины Владимир Зеленский с супругой, мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и другие политические деятели Украины.