От учителя истории до академика: умер ректор Киевского университета Виктор Огневьюк

Виктор Александрович возглавлял университет на протяжении 15 лет. В Национальном союзе журналистов Украины считают, что одним из главных его достижений была борьба с коррупцией.

Related video

Сегодня, 21 октября, на 64 году жизни скончался ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Об этом сообщил в Facebook народный депутат и выпускник университета Леонид Емец.

"Выдающийся ученый, профессор, академик. Ректор. Прекрасный человек. Вечная память", — написал нардеп в своем посте.

О причинах смерти ученого пока не известно.

Одними из первых свои соболезнования выразили сотрудники Национального союза журналистов Украины (НСЖУ). Они отметили, что среди украинских журналистов немало выпускников университета, которым руководил Огневьюк.

"Жизненным кредо его как руководителя была поддержка высокого качества образования, борьба с коррупцией, развитие свободной, состоятельной Украины с высоким уровнем образования и общественного сознания ее граждан", — отметили в НСЖУ.

Что известно о Викторе Огневьюке?

Виктор Огневьюк родился 10 апреля 1959 году в Винницкой области. Свою карьера начинал учителем истории в средней школе. Позже стал директором Шпитьковской средней школы. Далее — заведующий райотделом образования Киево-Святошинского района Киевской области.

В период с 2000 до 2006 года работал заместителем министра образования и науки Украины.

Киевский университет имени Бориса Гринченко возглавлял на протяжении 15 лет с 2007 года. За время его руководства университет заметно вырос в рейтингах по многим критериям. Были добавлены новые специальности, а в учебном заведении увеличилось количество абитуриентов.

Также за время пребывания Огневьюка в качестве ректора, университет наладил сотрудничество с иностранными вузами, что позволило студентам получить возможность учиться за границей. Но одним из главных достижений Виктора Александровича считается борьба с коррупцией.

"Служить человеку, общине и обществу — это лозунг моего университета, а значит мой. С Киевом и для Киева, как всегда…", — написал он в Facebook.

Советник министра МВД Украины Антон Геращенко отмечает, что цитата Бориса Гринченко "Украина — в этом слове все для меня" — стала для Виктора Александровича жизненным девизом.

"Он посвятил всю жизнь улучшению качества отечественного образования и продвижению украинского языка. Весной он вступил в ТрО, защищая свой дом", — написал политик.

Огневьюк был доктором философских наук и академиком Национальной академии педагогических наук. На его счету более 70 научных работ, в том числе двух учебников с грифом МОН Украины для учащихся общеобразовательных учебных заведений.

Ранее сообщалось, что на 70 году жизни скончался бывший народный депутат Борис Беспалый. Политик был доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины Виктора Ющенко, и стал известен как автор законов "О связи" и "О Рекламе".