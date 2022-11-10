Екснардеп потрапив у смертельну ДТП у Криму, тікаючи п'яним від копів, — росЗМІ

Олексій Ременюк, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, протягнув співробітника ДПС по асфальту й допустив зіткнення з вантажівкою.

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Колишній народний депутат України Олексій Ременюк загинув у смертельній ДТП в окупованому Криму. Про це пише російське видання Mash.

За даними журналістів, Олексій Ременюк розбився на смерть у ДТП, намагаючись уникнути поліцейської погоні в окупованому Сімферополі.

Видання зазначає, що 66-річний народний депутат України кількох скликань їхав увечері з дня народження товариша на своєму позашляховику Range Rover.

Автомобіль Олексія Ременюка зупинили співробітники поліції. Під час перевірки документів політику запропонували пройти алкотестер, який показав позитивний результат.

"Коли поліцейські спробували його затримати, Олексій Ременюк вирвався з рук, стрибнув за кермо й дав по газу. Водій протяг ДПСника дверима авто по асфальту, а коли почалася погоня, Range Rover Ременюка вийшов на зустріч на об'їзній трасі та зіткнувся з вантажівкою", — йдеться в повідомленні Mash.

Унаслідок зіткнення з вантажним автомобілем колишній народний депутат України Олексій Ременюк отримав травми, несумісні з життям. Крім того, у смертельній ДТП у Криму загинув пасажир Range Rover.

Олексій Ременюк — політик, підприємець, народний депутат України III та IV скликань. Олексій Ременюк був членом політичних партій "Громада" й "Батьківщина". 2006 року політик намагався потрапити до Верховної Ради за списками політсили "Партія політики Путіна", проте втретє політика до парламенту обрано не було через низькі результати за підсумками голосування. Через шість років Олексій Ременюк знову балотувався до Ради від партії "Русь Єдина", діяльність якої пізніше була заборонена восьмим апеляційним адмінсудом у Львові.

Зазначимо, що 9 листопада на 66-му році життя помер колишній народний депутат Юрій Кармазін. Причина смерті політика, котрий чотири рази проходив до Верховної Ради України, не розкривається.

Також повідомлялося, що 9 листопада в Херсонській області в ДТП загинув колаборант і гауляйтер Кирило Стремоусов.