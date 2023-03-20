Нардеп Гевко попал в ДТП: появились новые подробности аварии (видео)

По информации правоохранителей, парламентарий от фракции "Слуга народа" был абсолютно трезв во время столкновения, а авария случилась вне нерегулируемого пешеходного перехода, в результате которой погиб пешеход.

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В Государственном бюро расследований поделились подробностями касаемо смертельного ДТП во Львовской области с участием народного депутата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 марта.

По предварительным данным отмечается, что случилась трагедия вечером воскресенья, 19 марта на трассе сообщением "Тернополь — Львов — Рава-Русская". В результате пострадал пешеход, который скончался от полученных травм. Врачи оказались бессильны.

Примечательно, что по согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер" водитель, в лице народного депутата, был абсолютно трезвым и ДТП случилось "вне нерегулируемого пешеходного перехода".

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего)", — говорится в сообщении.

ДТП с нардепом Владимиром Гевко: что известно

О случившемся заявил сам народный депутат Владимир Гевко на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что авария закончилась трагедией и пешеход скончался. Сразу после этого политик прошел проверки на содержание алкоголя и запрещенных веществ в организме. Он не собирается скрываться от следствия, а даже пообещал сотрудничать с ними в ходе всего расследования.

"Приношу искренние соболезнования и извинения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе," — написал нардеп.

Напомним, 22 декабря 2022 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что нардепа от политической силы "Слуга народа" Александра Трухина, который попал в ДТП в Киевской области еще в августе 2021 года, будут судить за попытку подкупа патрульных полицейских.