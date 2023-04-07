У ДТП загинув екснардеп Володимир Стретович: що відомо (фото)

Володимир Стретович був депутатом Верховної Ради чотирьох скликань, при ньому ухвалили Конституцію України.

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6 квітня у ДТП загинув колишній народний депутат Володимир Стретович. Про це у п'ятницю, 7 квітня, повідомив громадський діяч Олександр Доній на своїй Facebook-сторінці.

"Прикра новина — в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому — народний депутат кількох скликань", — написав Доній.

Володимир Стретович — що про нього відомо

Володимир Стретович чотири рази обирався до Верховної Ради України:

II скликання, яке затвердило Конституцію — від трудового колективу (1994-1998);

IV скликання — від Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" (2002-2006);

V скликання — від Блоку "Наша Україна" (2006-2007, після чого склав депутатські повноваження);

VI скликання — від Блоку "Наша Україна — Народна самооборона" (2007-2012).

Володимир Стретович біля оригіналу Конституції Фото: Соцмережі

Володимир Стретович брав участь в адміністративній реформі наприкінці 90-х, будучи членом державної комісії. Також у 1997-1998 роках був членом Координаційної ради з питань судово-правової реформи.

Стретович був доцентом факультету юридичних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Є автором 50 наукових праць із проблем регулювання трудових та майнових відносин у сферах сільського господарства, державного будівництва, політології.

Нагадаємо, 19 березня народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Гевко потрапив у ДТП, внаслідок якого загинув чоловік. Про те, що сталося, заявив сам парламентарій.

Також нагадаємо, 22 грудня 2022 року в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що нардепа від політичної сили "Слуга народу" Олександра Трухіна, який потрапив у ДТП у Київській області ще у серпні 2021 року, судитимуть за спробу підкупу патрульних поліцейських.