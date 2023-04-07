В ДТП погиб экс-нардеп Владимир Стретович: что известно (фото)

Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады четырех созывов, при нем приняли Конституцию Украины.

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6 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат Владимир Стретович. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил общественный деятель Александр Доний на своей Facebook-странице.

"Досадное известие — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом — народный депутат нескольких созывов", — написал Доний.

Владимир Стретович — что о нем известно

Владимир Стретович четырежды избирался в Верховную Раду Украины:

II созыв, утвердивший Конституцию — от трудового коллектива (1994-1998);

IV созыв — от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина" (2002-2006);

V созыв — от Блока "Наша Украина"(2006-2007, после чего сложил депутатские полномочия);

VI созыв — от Блока "Наша Украина — Народная самооборона" (2007-2012).

Владимир Стретович у оригинала Конституции Фото: Соцсети

Владимир Стретович принимал участие в административной реформе в конце 90-х, будучи членом государственной комиссии. Также в 1997-1998 годах был членом Координационного совета по вопросам судебно-правовой реформы.

Стретович был доцентом факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия". Является автором 50 научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сферах сельского хозяйства, государственного строительства, политологии.

Напомним, 19 марта народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Гевко попал в ДТП, в результате которого погиб мужчина. О случившемся заявил сам парламентарий.

Также напомним, 22 декабря 2022 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что нардепа от политической силы "Слуга народа" Александра Трухина, который попал в ДТП в Киевской области еще в августе 2021 года, будут судить за попытку подкупа патрульных полицейских.