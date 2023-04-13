Отец генерала ВСУ Марченко скончался после ДТП (фото, видео)

70-летний мужчина, управляя электрическим мопедом, в результате аварии получил различные повреждения, и врачам не удалось его спасти.

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Отец генерал-майора Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко, который руководит обороной Николаевской области, погиб в ДТП. Об этом военный сообщил в Facebook ночью 13 апреля.

Из сообщения понятно, что отец находился в городе Вознесенск Николаевской области и за его жизнь боролись врачи Николаевского БСМП и Вознесенской больницы. 45-летний украинский генерал-майор признался, что он все делал и делает, чтобы отец гордился им, а самое страшное наказание для него — разочарование отца.

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"Хорошие люди не умирают — они уходят в небо! Ты был лучшим отцом и прекрасным мужем! Я делал и делаю все, чтоб ты мной только гордился, самое страшное наказание для меня, это твое разочарование! Прости, что не смог… я очень старался", — написал он.

Отец генерала погиб в дорожно-транспортном происшествии, управляя мопедом. Сам Дмитрий Марченко обнародовал видео смертельного инцидента. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что мопед с отцом генерала сбило легковое авто, вылетевшее на встречную полосу.

В сводке полиции Николаевской области 6 апреля появилась информация, что 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf допустил выезд на встречную полосу движения, и столкнулся с электромопедом, за рулем которого находился 70-летний мужчина. Все это время, судя по всему, за жизнь мужчины боролись врачи.

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