Тактика випаленої землі: Росія визнала нездатність утримати захоплені території

Генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк зазначив, що підрив дамби Каховської ГЕС убезпечив лівий фланг оборони противника. Тепер у ЗС РФ є можливість перекинути частину військ на Запорізький напрямок.

Російські загарбники, підірвавши греблю Каховської ГЕС, фактично застосували тактику випаленої землі й у такий спосіб визнали свою нездатність утримати окуповані території. Таку думку висловив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі телемарафону від 12 червня.

Український воєначальник зазначив, що росіяни усвідомлюють, що нездатні утримати захоплені території і тому знищують можливість та перспективу приживання на ній.

"Розуміючи, що вони, найімовірніше, не утримають територію, знищують усю перспективу проживання на ній. Найближчими роками, доки не відновиться ГЕС, там не буде ні посівних площ, ні відновлення промисловості. Вони навіть перекрили собі воду на Крим", — зазначив генерал.

Крім того, Павлюк озвучив цілі окупантів, які здійснили підрив Каховської ГЕС. За його словами, противник у такий спосіб, не зумівши до кінця розкрити плани українського військового командування, убезпечив свій лівий фланг оборони.

"Підірвавши дамбу, вони зробили бар'єрний рубіж і цим не допустили наш наступ з цього боку. Вони змогли зняти певну кількість частин, щоб перекинути їх на Запорізький напрямок проти нашого наступаючого угрупування", — пояснив Павлюк.

Генерал додав, що до такого кроку росіяни вдалися, оскільки у них не вистачає сил і засобів, щоб утримати лінію оборони і тому сконцентрували наявні можливості на тому напрямку, на якому вони очікували на контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, головний редактор журналу "Чорноморська безпека" Михайло Гончар припустив, що, зважаючи на події на Каховській ГЕС, можна зробити висновок, що Москва дозволяє собі дедалі більше через досить мляву реакцію Заходу на її дії. За словами Гончара, у Кремлі вважають це проявом слабкості з боку Заходу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 11 червня повідомила, що найбільш боєздатні російські війська, зокрема підрозділи морської піхоти, ПДВ та 49 армії, йдуть з Херсонського напрямку. Через це стає зрозумілим, чому російському командуванню знадобилося влаштувати підрив Каховської ГЕС.