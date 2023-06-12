Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

"Град", "Ураган", "Сонцепек" та інші лиха ЗС РФ: звіт роботи "Люфтваффе" (відео)

Фото: Генштаб ЗСУ | Українські війська. Контрнаступ

Серед найменувань знищеної техніки РФ також значаться САУ 2С3 "Акація", "Гвоздика" та вантажівки "Урал".

Опубліковано звіт про спільну роботу бійців аеророзвідки 129-го Окремого батальйону ТрО "Люфтваффе" та Запорізької 55-ї Окремої артилерійської бригади. Про це повідомив нардеп та заступник комітету ВР з питань нацбезпеки Юрій Місягін у Telegram.

"Звіт вражає!" — Написав він.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Загалом знищено:

  • РЛС Станція наведення 9С36;
  • ТОС-1А "Сонцепек";
  • ЗРК "ТОР";
  • 3 танки;
  • 3 РСЗВ БМ-21 "Град";
  • САУ 2С3 "Акація";
  • Паливозаправник;
  • ББМ;
  • САУ 2С1 "Гвоздика";
  • Гаубиця 2А65;
  • САУ 2С19 "МСТА-С";
  • 2 вантажівки "Урал";
  • РСЗВ "Ураган";
  • Склад боєприпасів.

Нагадаємо, що 12 червня екіпаж захопленого російського танка Т-80БВ розповів про прямий танковий бой. Українські захисники "затрофеїли" танк Т-80БВ ЗС РФ ще торік. Опинившись на бойовій позиції, бійці ЗСУ одразу зіткнулися з протистоянням з боку росіян. Але все-таки завдати шкоди одному з танків вдалося.

Голова Мінцифри Михайло Федорова, у свою чергу, 11 червня розповів, що українські захисники залишили окупаційні війська без зв'язку: з дрону Mavic було скинуто вибухівку, яка знищила систему супутникового зв'язку ЗС РФ.

Також повідомлялося, що 11 червня заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла у Telegram-каналі, що в РФ активно зростає невдоволення з боку солдатських матерів. Жінки не хочуть втрачати близьких, тому командування російських військ розглядає як альтернативу відправку на передову в Україну засуджених громадян.