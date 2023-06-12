На Харківщині завкафедри змусив курсантів розбирати боєприпас: він вибухнув, є загиблі

За даними слідства, викладач наказав студентам розібрати бойовий припас і попри те, що курсанти заявили, що вони не вміють цього робити, наполягав на виконанні свого завдання.

У Харківській області загинули двоє курсантів-рятувальників, а начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб. Про це 12 червня повідомив Офіс Генерального прокурора в Telegram.

За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення.

Встановлено, що боєприпас до приміщення приніс 29-річний завідувач кафедри. Він дав студентам вказівку його розібрати до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі та не знають, як правильно це робити. Однак керівник кафедри сказав їм зробити це обов’язково, інакше їх не відпустять у звільнення.

Під час розбирання боєприпас вибухнув. 21-річний та 22-річний курсанти 3 курсу університету загинули. Також внаслідок вибуху постраждав 20-річний студент вишу.

"Начальнику кафедри повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України). Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 червня, у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району Запорізької області вибухнув автомобіль, у якому перебували четверо колаборантів.

На трасі під Києвом 25 травня вибухнув бензовоз. Авто втратило стійкість та з'їхало у кювет. Водій помер на місці від травм.