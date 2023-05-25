На трасі під Києвом вибухнув бензовоз: подробиці смертельної ДТП (фото)

Транспортний засіб, як зазначив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, втратив стійкість та з'їхав у кювет. Водій помер на місці від травм.

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На Київщині стався серйозний інцидент на дорозі за участю бензовозу. Внаслідок цього водій помер на місці від отриманих травм. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов 25 травня.

Сталася трагедія приблизно о 12:00 на трасі Харків — Київ. Поруч із населеним пунктом Бзiв, у Броварському районі Київської області вибухнув бензовоз і внаслідок цього загинув водій.

"Біля населеного пункту Бзiв, що у Броварському районі Київської області. Під час руху машина втратила курсову стійкість та з'їхала у кювет, сталося загоряння", — йдеться у повідомленні.

На місце оперативно прибули правоохоронці, а також рятувальники. Команда ДСНС справляється з наслідками, якi спричинило займання транспортного засобу.

Рух транспорту на цьому напрямку у зв'язку з трагедією затруднений і водіїв закликали враховувати цей фактор при плануванні поїздок.

Про інших постраждалих та загиблих інформації немає. Більш детальну інформацію про спалах буде оприлюднено пізніше, після проведення попереднього розслідування трагедії.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що киянин на очах у водія викрав машину та потрапив у ДТП. Викрадача вирахували по камерах і відразу ж передали орієнтування патрульним. За цей час зловмисник встиг потрапити в аварію.

10 травня повідомлялося про те, які найпоширеніші причини ДТП в Україні. У 2023 році сильно збільшилася кількість ДТП з жертвами. Наїзд на пішохода став найпоширенішою причиною смерті в автомобільних аваріях.