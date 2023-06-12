В Херсоні в одному з затоплених районів заборонять в'їзд: з чим це пов'язано

В'їзд до херсонського мікрорайону Корабел заборонять з 13 червня. Водночас людям, які там проживають, буде дозволено пересування з 12:00 до 15:00.

Відзавтра, 13 червня, до затопленого внаслідок підриву Каховської ГЕС мікрорайону Корабел у місті Херсон заборонили в'їзд. Тут діятиме комендантська година від 15 години до 12 години наступної доби. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко

"Впродовж тижня жителі острова зможуть пересуватися ним із 12:00 до 15:00. Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб. Евакуація населення триває. Вона здійснюватиметься представниками ДСНС та міської військової адміністрації", — повідомив він.

За його словами, комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно.Також Роман Мрочко зазначив, що після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати від 12:00 до 15:00 щодня.

Нагадаємо, що ДПСУ зафіксувала некеровані вибухи боєприпасів, які виносить на берег Чорного моря разом з частинами побутових речей після затоплень, до яких призвів підрив дамби Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що в ОК "Південь" закликали не збирати на узбережжі сміття, яке знесло у море внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС. У залишках побутових предметів, різноманітних конструкціях можуть бути небезпечні предмети, знесені з російських складів БК, позицій та оборонних смуг.