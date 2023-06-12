"Десяток – 170 грн": Міноборони купувало яйця для ЗСУ по 17 грн, — Держаудитслужба

За словами голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої, в умовах воєнного стану постачальники також вимагали гарантій у вигляді 100% авансування. Тепер фіксується "шалена" дебіторська заборгованість.

У Держаудитслужбі підтвердили, що Міноборони України справді купувало для українських захисників яйця по 17 грн за штуку. Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомила керівник відомства Алла Басалаєва.

"Так, купували по 17 грн за штуку. Десяток – 170 грн", — повідомила Басалаєва.

За її словами, формування замовлень згідно з каталогом спрощує закупівлю продуктів для військовослужбовців, водночас є можливість для маніпуляцій з цінами, вартістю логістики, завантаження, розвантаження та ін.

Аудит видатків оборонного відомства був непростим — зафіксовано безліч порушень. Але акт секретний, і тому подробиць небагато. За підсумками перевірок ініціювали чимало розслідувань, але їхні деталі теж слідча таємниця.

У разі воєнного стану постачальники вимагали гарантій як 100% авансування.

"Скажу лише, що фіксували шалену дебіторську заборгованість — 100% авансування договорів", — сказала голова Держаудитслужби, згадавши також про зловживання з боку контрагентів — нерезидентів.

Деякі контрагенти були сумлінними та постачали продукти вчасно — йдеться про речове забезпечення та зброю.

Міноборони втратило 250 млн грн на різниці курсів валют

На додаток, коли в ряді випадків товар не постачався вчасно, і українська сторона вимагала повернення платежу, платіж повертався за вирахуванням різниці у валютних курсах, "бо долар у квітні та вересні — це вже інший долар".

Постачалося також неякісне екіпірування — бронежилети й каски, що прострілюються. Цей товар лежить на складах, за нього сплачено 100% вартості, а повернути вже нема кому.

Басалаєва уточнила, що неякісного товару небагато, але це все ж таки "формує дірку в бюджеті".

Нагадаємо, що великі зарплати є ідеальним прикриттям корупції. Журналіст Сергій Лямець розповів, як українські чиновники приховують доходи, нажиті нечесним шляхом.

Також повідомлялося, що влітку змінюватимуться ціни в Україні : м'ясо подорожчає, а яйця подешевшають.