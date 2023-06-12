Витримала б ядерний удар: з'явилися нові подробиці підриву Каховської ГЕС (відео)

Каховська ГЕС була спроєктована так, що могла витримувати ядерні удари та землетруси у 7 балів. Тому російським окупантам потрібен був час, щоб ретельно спланувати підрив.

Експерти знайшли нові непрямі докази того, що греблю Каховської ГЕС підірвали російські військові. Про це розповів гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода" у понеділок, 12 червня.

"Щоб зруйнувати Каховську ГЕС, треба було закласти вибухівку у конкретних місцях, на які могли вказати лише фахівці", — сказав Сирота.

За його словами, йдеться при цьому про сотні кілограмів вибухівки. Адже Каховська ГЕС була спроєктована так, що могла витримувати ядерні удари та землетруси у 7 балів.

Тому план мінування та власне підрив дамби Каховської ГЕС розробляли досить тривалий час.

Ігор Сирота в ефірі телеканалу також розповів, яка ГЕС в Україні може стати наступною метою для російських військових. Він вважає, що ЗС РФ спробує вразити ракетними ударами Київську ГЕС.

Але ця спроба не увінчається успіхом, оскільки гідроелектростанція захищена ще надійніше, ніж Каховська ГЕС. Для того, щоб її зруйнувати, російським військовим потрібно використовувати три 500-кілограмові авіабомби, які може донести до точки призначення лише літак.

Однак, якби це сталося, такий авіаносій сили ППО України знищили б ще на підльоті до станції.

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Нагадаємо, 12 червня експерт пояснив, чому РФ зважилася на підрив Каховської ГЕС. Він зазначив, що ще на початку квітня повідомлялося про замінування колектора подачі води до системи охолодження ЗАЕС. Таким чином, йдеться про те, що цей сценарій був підготовлений заздалегідь.

А 9 червня у Greenpeace заявили, що руйнація Каховської дамби, ймовірно, створює значні ризики для Запорізької АЕС. Це пов'язано з можливим різким зниженням рівня водосховища Каховської ГЕС, яке є джерелом води для охолодження ядерного палива.