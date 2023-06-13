ЗС РФ похвалилися знищенням макета 2С1 "Гвоздика" (фото, відео)

Російські окупанти заявили, що їм нібито вдалося завдати удару по українській артилерійській установці за допомогою дрону-каміказди "Ланцет".

Збройні сили Російської Федерації знищили макет самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика". Про це повідомив Telegram-канал NMFTE 12 червня.

"Пафосний приліт російського БПЛА-камікадзе типу "Ланцет" за макетом САУ 2С1 "Гвоздика", — йдеться у публікації.

На підтвердження своїх слів автори каналу опублікували фото макета гаубиці до та після "прильоту" російського безпілотника.

Зазначимо, що відео зі нібито знищенням САУ 2С1 "Гвоздика" з'явилося в одному з російських Telegram-каналів 7 червня. За словами пропагандистів, це сталося на ділянці фронту Сватове — Кремінна.

У підписі до відео окупанти заявили, що їм вдалося завдати удару по "невгамовній артилерійській установці" 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України.

Нагадаємо, що 9 червня український захисник Олександр Афанасьєв також зазначив, що російські ЗМІ подали як успішне виконання спецзавдання знищення дерев'яного муляжу танка на Краснолиманському напрямку.

Ми також писали про те, як бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського ліквідували російську БМП та мінометний розрахунок. По машині, яку російські загарбники намагалися сховати біля лісосмуги, було завдано удару з артилерії.

Крім того, в мережі з'явилися кадри влучної поразки російського БМП та Т-80 БВ. За даними джерела, операцію провели бійці з 88 батальйону 35 ОБрМП, які діяли у нещодавно деокупованому населеному пункті Сторожове Донецької області.