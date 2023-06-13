ЗС РФ ударили по житловому будинку у Кривому Розі: під завалами перебувають люди, – Вілкул (відео)

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу, внаслідок російської атаки є постраждалі у вкрай тяжкому стані.

У ніч проти 13 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"Кривий Ріг. "Високоточні" чудовиська влучили в кілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, зокрема в п'ятиповерхову будівлю", — написав Вілкул.

Чиновник повідомив, що на місці трагедії працюють екстрені служби, швидка допомога надає допомогу постраждалим.

За інформацією Вілкула, є люди у вкрай тяжкому стані, а також ті, хто все ще перебуває під завалами.

Нагадаємо, що 10 червня ЗС РФ з самого ранку атакували Авдіївку. Станом на 14.00 було завдано 12 обстрілів у центральній частині міста. Удари завдавалися зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град" та танків.

Крім того, 10 червня російська армія атакувала військовий аеродром "Миргород" у Полтавській області. За даними ОВА, росіяни завдали ударів по аеродрому балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також дронами-камікадзе іранського виробництва.

Раніше, 8 червня, російські окупанти також обстріляли Херсон під час евакуації людей із затоплених районів, один зі снарядів влучив у житловий будинок. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу під час евакуації.