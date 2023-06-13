Польща, Німеччина та Франція пообіцяли бути поруч із Україною до гарантій безпеки, — FT

Анонімні чиновники стверджують, що допомога країн Альянсу має бути достатньою, щоби не допустити повторення російської агресії. Окремої уваги вартий пункт забезпечення суверенного майбутнього для України.

Франція, Німеччина та Польща збираються підтримати Україну, доки вирішується питання гарантій безпеки від російської агресії. Про це повідомляє видання Financial Time 13 червня.

Зазначається, що питання гарантій безпеки спрямоване не лише на зміцнення оборони України та ЗСУ, а й на забезпечення суверенного майбутнього Києва.

Увечері 12 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у Єлисейському палаці, де одноголосно висловили свою підтримку Україні, яка розпочала контрнаступ.

"Наша підтримка триватиме стільки, скільки потрібно. Ми повинні зробити так, щоб Росія не тільки не виграла цю невдалу кампанію, але й ніколи не змогла б повторити її", — повідомив президент Франції.

Окремо у виданні зазначили, що обговорення гарантій безпеки ведуться країнами Заходу разом з Україною і там конкретно обговорено пункт про те, що Київ не отримає запрошення до НАТО поки триває війна, проте натомість запропоновано термін та допомогу для відбиття російської агресії.

Деякі офіційні особи визнають, що зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони за статтею 5 можуть стати головною гарантією безпеки.

Анонімні джерела також стверджують, що тема гарантій безпеки більшою мірою ґрунтується на обіцянках, які мають взяти на себе США, Великобританія, Франція та Німеччина.

"Що важливо в (обговоренні, — ред.) гарантій безпеки, то це те, що вони мають бути надані країнами, які, по суті, можуть їх підтримати. Звичайно, ці тимчасові домовленості виправдані, принаймні доти, доки триває війна, але не можуть продаватися замість повноправного членства", — йдеться у повідомленні.

Поки що незрозуміло, які саме юридичні або політичні зобов'язання будуть у вище перерахованих країн. Існує висока ймовірність того, що перші пропозиції надійдуть Україні під час зустрічі міністрів оборони у Бельгії.

"Це буде питання всіх союзників, які хочуть і можуть у довгостроковій перспективі взяти на себе зобов'язання на користь безпеки України. Гарантії безпеки повинні бути максимально надійними і мати як прямий, так і стримуючий вплив на Росію", — заявив чиновник із Франції.

Нагадаємо, 12 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступ України триватиме кілька тижнів або місяців. Також він наголосив на "перевазі" українського військового командування в плані тактики та організованості.