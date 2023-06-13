"Київ чекає чіткого сигналу": Дуда підтримав вступ України до НАТО

На відміну від польського президента, лідери Німеччини та Франції виявилися обережнішими у своїх оцінках.

Президент Анджей Дуда на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном закликав прийняти Україну до НАТО, наголосивши, що Київ чекає чітких перспектив стосовно вступу до Альянсу. Про це повідомляє Tagesschau.

Польський лідер звернувся до країн-членів НАТО із закликом якнайшвидше включити Україну до оборонної структури. На його думку, це дозволить покращити ситуацію з безпекою на континенті.

"Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи вступу", — висловився він.

Дуда зазначив, що у нього все ж є сподівання на те, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в середині липня, дасть результат. Політик вірить, що захід принесе "світло в кінці тунелю", якого так прагне Україна.

Лідери Німеччини та Франції виявилися обережнішими у своїх оцінках. Вони вирішили краще говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Політики розповіли, що нібито американські союзники тривалий час намагалися знайти діалог для того, щоб підготуватися до такого кроку. Зі слів Шольца, гарантії безпеки потрібні "в дуже конкретній формі".

Президент Франції звернув увагу на ситуацію з безпекою, яка потребує швидких рішень, що дозволять посилити оборону європейських держав. Макрон і Шольц запевнили, що мають намір підтримувати Україну й надалі у боротьбі проти Росії, скільки у цьому буде потреба.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен заявив, що на територію України деякі країни-члени НАТО можуть ввести війська. На думку колишнього посадовця Альянсу, однією з таких держав, яка може зважитися на "розміщення військ на землі", може бути Польща, а за нею можуть послідувати країни Балтії. З його слів, гарантії безпеки для України повинні містити обмін розвідувальними даними, спільні навчання, розширення виробництва боєприпасів, а також постачання зброї для стримування РФ від агресії.