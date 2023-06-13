"Танки, як і раніше, будуть": Німеччина анонсує постачання Києву понад 100 танків Leopard 1

За словами міністра оборони Пісторіуса, замінити танки, що вийшли з ладу, Німеччина не зможе, але до кінця року ФРН продовжить постачання відремонтованих танків.

Уряд Німеччини анонсує постачання в Україну понад 100 танків Leopard 1 до кінця поточного року. Про це у вівторок, 13 червня, в інтерв'ю RTL Direkt повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, ФРН наростить постачання танків Leopard 1 Україні, оскільки за останні дні стало відомо, що в Україні внаслідок бойових дій частину німецьких танків було знищено або кинуто, а Київ все частіше і голосніше закликає Німеччину допомогти Збройним силам України з важкою бронетехнікою. .

"Ми не зможемо замінити кожен танк, що вийшов з ладу, але ми продовжимо постачання відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня, і до кінця року їх буде понад 100. Танки, як і раніше, будуть", — зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, у лютому 2023 року уряд ФРН вже заявляв про схвалення поставок в Україну танків старого покоління Leopard 1, які мають високу мобільність і здатність виконувати завдання зі знищення живої сили противника.

Тоді стало відомо, що українські військові отримають 178 танків Leopard 1 останньої модифікації.

Також, станом на 1 червня, за інформацією журналістів, для оснащення ЗСУ у контрнаступних діях танки Leopard 1 Нідерланди готові закупити у Швейцарії. А ось Leopard 2-A4 для українських військових, найімовірніше, куплять у Німеччини.