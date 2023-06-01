Нові танки Leopard для України: у ЗМІ розповіли, у якої країни їх закуплять

За інформацією журналістів, Leopard 1 Нідерланди готові купити у Швейцарії. А ось Leopard 2-A4 для українських військових, найімовірніше, куплять у Німеччини.

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Уряд Нідерландів планує купити для України кілька десятків танків Leopard 1. Інформація про це пролунала в ефірі телерадіокомпанії NOS у четвер, 1 червня.

Кабмін планує оснастити ЗСУ кількома десятками танків Leopard 1. За словами анонімного джерела з Гааги, танки може поставити швейцарська компанія.

Але для цього, як і раніше, потрібен дозвіл уряду Швейцарії.

Проте уряд хоче залишатися осторонь конфлікту з Росією, наскільки це можливо. Чиновники говорять, що постачання зброї Україні ставлять під загрозу нейтральний статус країни.

"Отже, угода ще не вчинена", — резюмує медіа.

Медіа також пише, що ще наприкінці квітня стало відомо, що Нідерланди спільно з Данією хочуть закупити для України чотирнадцять бойових танків Leopard 2-A4. Необхідну техніку планують купувати у Німеччини.

Ці чотирнадцять танків, повідомляє медіа, разом коштують близько 165 мільйонів євро, причому половина суми припадає на Нідерланди та Данію.

Нагадаємо, що 1 червня стало відомо, що Швейцарія може продати Україні близько 100 танків Leopard-1. Старі танки закупили в Італії сім років тому, і з того часу вони були на зберіганні. Тепер "Леопарди" передадуть німецькій збройовій компанії Rheinmetall.

А 24 травня посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив про відправку 110 танків Leopard 1A5. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще 7 лютого говорив про плани передати Україні понад 100 вказаних танків.