Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих збільшилася, а в місті оголосили День жалоби

На цей час в зруйнованій багатоповерхівці тривають роботи з розбирання завалів. Відомо, що там перебуває одна людина.

У Кривому Розі оголосили траур за загиблими внаслідок ракетної атаки в ніч проти 13 червня. Про це повідомив голова ГО "Рада оборони Кривого Рогу" Олександр Вілкул.

"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби. Станом на 13.00 — десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані", — написав він.

На цей час рятувальники продовжують роботи із розбирання завалів.

Ракетний удар по Кривому Рогу

В ніч проти 13 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Один із ударів прийшовся на 5-поверхівку на вулиці Героїв АТО в одному з центральних районів міста. Внаслідок обстрілу сталося займання. Вибуховою хвилею пошкоджено війна у будинках поруч та освітніх закладах.

На обстріл Кривого Рогу відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що "російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст та людей".

Рятувальники у Кривому Розі дістали із зруйнованої багатоповерхівки кота Шаміля. Його власниця встигла вибігти з будинку, а її чоловіка привалило дверима.