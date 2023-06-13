ЗСУ поки не ввели в бій важкі Challenger і БМП Marder: німецький експерт назвав причини

Оглядач видання Bild Юліан Рьопке вважає, що українське командування виявляє обережність у наступальних операціях, тому масштабніший наступ ще попереду.

Під час наступальних операцій українська армія використовує танки Leopard і американські БМП Bradley. Водночас ЗСУ не поспішають кидати в бій британські важкі танки Challenger і БМП Marder, що може свідчити про те, що масштабніший український наступ ще попереду. Про це пише оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

У публікації йдеться про успішні дії бійців ЗСУ, які змогли просунутися на кілька кілометрів, звільнивши водночас низку населених пунктів на окупованій території. На жаль, під час операцій не обійшлося без втрат, зазначає Рьопке. За його словами, на опублікованих у мережі кадрах видно кілька підбитих німецьких танків Leopard і американських бронетранспортерів Bradley.

"На відміну від цього, досі не з'явилося жодних кадрів, що показують британські важкі танки Challenger-2 у нинішньому просуванні, так само як і німецькі бойові машини піхоти Marder. Це означає, що кілька українських бригад, імовірно, ще не розгорнуті, включаючи, мабуть, ті, які оснащені польськими танками PT-91", — зазначає оглядач.

У зв'язку з цим Рьопке висловив думку, що одна з причин того, що не вся західна техніка засвітилася на полі бою, полягає в обережності українського командування. Ймовірно, українська армія перевіряє, де подальший масштабніший наступ матиме найбільший сенс.

Автор публікації звернув увагу на тиск із боку ЗСУ на логістику супротивника. Українські війська завдають ударів по шляхах постачання російської армії, а також по складах озброєння та палива.

"План такий: як тільки російські окупанти перестануть забезпечувати достатнє постачання на ділянці фронту, українські наступальні бригади перейдуть у наступ — танки та механізована піхота зможуть швидко просунутися далі в окуповані Росією райони", — підсумував Рьопке.

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень бійцям сил оборони вдалося звільнити 100 кв. км території на півдні та сході України. За словами спікера Генштабу Збройних сил України Андрія Ковальова, на Бердянському напрямку Сили оборони просунулися до 1 км, а на флангах у районі Бахмута просування ЗСУ склало від 1,5 до 3,5 км.