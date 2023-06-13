"Рійте окопи та вбивайте росіян": Резніков розповів, як Київ "вибив" військову допомогу у Заходу

За словами міністра оборони, західні партнери на початку вторгнення РФ не були готові передати Україні навіть ПЗРК, переконати їх змогли дії бійців ЗСУ, які гідно відбивали атаки ворога.

На початку російського вторгнення в Україну західні країни не готові були передати Києву свою зброю, поки ЗСУ не показали, як гідно можуть стримувати тиск ворога. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю Foreign Affairs.

За його словами, на початку вторгнення РФ Україна просила у західних союзників стингери, проте на той момент отримала відповідь: "Ні, копайте окопи і вбивайте якнайбільше росіян, поки все не закінчилося".

"Тоді люди думали, що наша перемога неможлива. Але, у міру того, як українські сили трималися і продовжували боротися, США, європейські країни та інші союзники України зрештою поставили широкий спектр все більш досконалої зброї. Прийшли ЗРК Stinger, HIMARS та Patriot, які, як я спостерігав, збивали нібито нестримні російські гіперзвукові ракети "Кинжал", — розповів Резніков журналісту видання.

На даний момент, за його словами, у Києва в арсеналі є бойові машини M1 Abrams, Stryker, M2 Bradley, танки Leopard різних модифікацій та багато іншого.

На запитання журналіста, на якій стадії війни зараз Україна, міністр оборони відповів: "Ближче до кінця першого тайму. А в другий тайм вони вийдуть гарячими (українські військові напередодні контрнаступу — ред.).

Нагадаємо, в середині травня британський аналітик припустив, що Європа навряд чи зможе підтримувати поточний рівень військової допомоги Україні, оскільки уряди європейських країн не змогли змінити свою промисловість для задоволення потреб ЗСУ на фронті.

Також нагадаємо, що у квітні військовий експерт Олег Жданов розповів для чого західні партнери забезпечують Україну зброєю, яка дозволяє стримувати російську армію, але не розгромити її.