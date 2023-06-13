Крутий маневр: у Майамі літак B-2 Spirit зненацька пролетів над житловими будинками (відео)

Літак здійснив динамічний та вражаючий маневр на очах у публіки в рамках авіаційного фестивалю, що проходив на пляжі Майамі-Біч.

У мережі з'явилося відео, на якому стелс-бомбардувальник B-2 Spirit зненацька з'явився в небі над Майамі. Бойовий літак пролетів низько над житловими будинками, зробивши крутий, дуже динамічний і вражаючий маневр на очах здивованої публіки. Кадри було знято оператором Джозефом Леві та оприлюднено на YouTube-каналі The War Zone.

Відео було знято на авіаційному фестивалі в Майамі, який проходив на пляжі Майамі-Біч у свято Дня поминання. Цей проліт став одним із перших великих заходів, під час яких B-2 змогли взяти участь після того, як півроку літак простояв на землі через аварію у грудні 2022 року.

Коментуючи подію оглядачі The Drive пишуть, що низький проліт та повітряний маневр стратегічного бомбардувальника виглядає вражаючим, незважаючи на 35-річний вік цієї машини.

"Якщо ви коли-небудь бачили B-2, що пролітає низько над місцевістю, ви знаєте, що це може бути унікальним і дещо вражаючим видовищем. Ніщо в авіації не схоже на великий стелс-бомбардувальник "летюче крило" компанії Northrop, особливо коли його профіль видно вдалині під час розвороту", — йдеться у публікації.

Журналісти зазначили, що на озброєнні ВПС США знаходиться всього 18 одиниць B-2 і вони ще залишатимуться в строю щонайменше до 2030 року, тобто доти, доки їх не почне замінювати бомбардувальник B-21 Raider.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація Northrop Grumman представила свій бомбардувальник нового покоління B-21 Raider. Розробники стверджують, що B-21 — це найпередовіший військовий літак із будь-коли створених, продукт новаторських інновацій та технологічної досконалості.

23 травня в пресу просочилася інформація про можливості нового секретного бомбардувальника B-21, який розробляє армія США. За деякими даними, літак здатний виконувати безпілотні місії й навіть керувати іншими БПЛА, що дозволить збільшити бойові можливості та виживання бомбардувальника у повітряному просторі супротивника.