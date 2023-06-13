Україна надіслала запит до Австралії щодо винищувачів F-18

Інформація стосується літаків, які зберігаються на авіабазі в Сіднеї. Йдеться про 41 літак ВПС Австралії.

Україна має намір дізнатися подробиці стосовно стану десятків знятих з експлуатації австралійських винищувачів F-18. Про це інформує The Defence Post із посиланням на Василя Мірошниченко, посла України в Австралії.

Він зазначив, що наразі такий запит на надання інформації до країни відправили. Йдеться про 41 літак.

"Був запит на інформацію", – цитує видання дипломата.

Україна, як йдеться у повідомленні, серйозно розглядає потенційне постачання цих літаків, які могли б значно посилити власні Повітряні сили. Такі авіасудна здатні виконувати широкий спектр завдань, що дозволить реалізувати задуми військового командування зі звільнення територій.

Мік Райан, стратег і австралійський генерал-майор у відставці, прокоментував ефективність цих літаків. З його слів, F-18 можуть допомогти "вирівняти умови гри", оскільки російські війська мають значно більше авіації. Надання цих винищувачів, на його думку, суттєво посилить спроможності ЗСУ та допоможе запобігти ударам по українських містах та критичній інфраструктурі.

"Якщо вони зможуть вирівняти умови гри з росіянами в цьому відношенні, вони зможуть відсунути ракетні літаки далі від України, а також відкинути наземні штурмовики", – пояснив фахівець.

Видання також зазначило, що запит вдасться реалізувати не найближчим часом. Угода стосовно передачі відбудеться нескоро, оскільки вимагає дипломатичної та матеріально-технічної співпраці між Канберрою, Вашингтоном і Києвом.

Нагадаємо, 8 червня ЗМІ дізналися про плани союзників відправити до нашої держави інші винищувачі. Австралія, Фінляндія, Канада, Швейцарія мають намір переходити від літаків F-18 на більш сучасні F-35. Чутки про постачання озброєнь винищувачів Києву, за даними журналістів, можуть перетворитися на реальність.