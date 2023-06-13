"Вдаються до крайніх заходів": у ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються втримати Бахмут (відео)

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗС РФ використовують десантні війська, щоб утримати Бахмут. Однак на цьому напрямі активність росіян знизилась.

Росіяни намагаються утримати Бахмута. За його словами, вони чудово розуміють значення для себе міста. Про це 13 червня розповів Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ЗС РФ відправляють захищати Бахмут повітряно-десантні підрозділи, які у їхньому розумінні є "крайнім аргументом", коли є ризик втратити позиції.

"Ворог надсилає повітряно-десантні підрозділи, які, в їхньому розумінні, завжди є "крайнім аргументом". Коли вони мають ризик втрати позицій, вони завжди покладаються на десантні підрозділи", — сказав Череватий.

Він зазначив, що у радянській концепції ВДВ завжди були "паличкою-виручалочкою", якщо справи на фронті йшли погано. Це відрізняється від концепції використання такого роду військ у загальносвітовій практиці.

Проте загалом, як зазначив Череватий, активність ворога на Бахмутському напрямі знизилася. За добу стався 1 боєдотик, проте ворог 418 разів завдав ударів, здійснив 1 авіаналіт. Сили оборони знищили 53 окупанти, 118 отримали поранення, двох взяли в полон.

Нагадаємо, що 12 червня ЗСУ в районі Бахмута просунулися до 700 метрів. За його словами, на Бахмутському напрямі продовжуються позиційні бої, під час яких російські окупанти без успіху намагаються провести контратаки.

Крім того, 11 червня стало відомо, що у РФ заборонили використовувати частину снарядів 2023 випуску. У Сухопутних військах поінформували, що Росія втрачає бійців на Бахмутському напрямку та виробляє снаряди, що мають властивість вибухати самостійно.