"Стирають з лиця землі": росіяни намагаються повернути звільнену Макарівку, — спікер ЗСУ (відео)

За словами капітана Валерія Шершня, російські війська знищують населений пункт, застосовуючи авіацію та артилерію. Навіть були спроби використати "Солнцепек".

Спікер Об'єднаного пресцентр Сил оборони Таврійського спрямування капітан ЗСУ Валерій Шершень розповів, що росіяни намагаються повернути контроль над деокупованим населеним пунктом Макарівка Донецької області. Про це військовослужбовець розповів у ефірі телемарафону.

"Російські загарбники намагаються повернути деокуповане село Макарівка, стираючи його з лиця землі, застосовуючи авіацію, артилерію. Навіть були спроби залучити "Солнцепек"", — розповів представник ЗСУ.

За його словами, морпіхи 35-ї бригади у населеному пункті проводять стабілізаційні заходи. У районі спостерігається рух військовослужбовців із підрозділів "Z", проте їх наступальні дії марні.

Нагадаємо, що в "Азові" згадали, як уперше звільняли Маріуполь 9 років тому за нестачі озброєнь і без підготовки.

Напередодні, 12 червня, повідомлялося, що США поспішно поставлять Україні нові БМП і бронемашини Strykers, тому що Україна втратила 15% наявних БМП Bradley. Загалом їх поставили близько сотні. Аналітики пояснили таку витрату БМП тим, що ці системи — найбезпечніший спосіб доставити військових на поле бою.

Також повідомлялося, що комбат Нацгвардії розповів, як росіяни направили в атаку на окоп одночасно 10 танків.

Майор Петро Кузик, командувач батальйоном "Свобода", бачить у цьому роль медійної складової та розголосу у пресі, яка передувала наступу українських військ.