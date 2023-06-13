Демонстративно повернувся спиною: оглядач BILD показав, як Путін принизив Шойгу (відео)

Оглядач медіа звернув увагу на те, що на тлі невдач ЗС РФ в Україні в дружбі Володимира Путіна із Сергієм Шойгу стався розлад. Це може бути пов'язане з бажанням президента РФ звинуватити у програші війни з Україною главу Міноборони й у такий спосіб відвести від себе народний гнів.

Президент Росії Володимир Путін принизив міністра оборони Сергія Шойгу на заході у військовому шпиталі, куди російський лідер та голова профільного міністерства приїхали у вівторок, 13 червня. Про це написав оглядач BILD Марк Олівер Рюле.

Президент Росії та голова Міноборони приїхали до Центрального військового шпиталю ім. Вишневського у Підмосков'ї. Там Путін вручив державні нагороди військовим, які воювали в Україні та отримали поранення. Відвідування президентом військового шпиталю знімали на камеру, а відео опублікували на сайті глави РФ.

Олівер Рюле, зі свого боку, звернув увагу на те, як спілкувалися та взаємодіяли між собою Путін та Шойгу.

"Путін демонстративно повернувся спиною до Шойгу, який залишився безпорадно стояти. Ця курйозна сцена змусила Шойгу виглядати ніяково! Путін принижує свого міністра оборони", — написав журналіст.

Оглядач медіа нагадав також про те, що раніше Володимир Путін та Сергій Шойгу були у дружніх стосунках. Вони проводили багато часу разом і навіть разом їздили на відпочинок. Проте останнім часом президент РФ украй незадоволений поразками ЗС РФ в Україні. Тому він критикує Шойгу за військові невдачі російської армії.

"На думку експертів, Путін хотів би, щоб гнів населення та особливо солдатів був спрямований на Шойгу, а не на нього самого", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, 13 червня Фокус писав про те, чим закінчиться протистояння Шойгу та ПВК "Вагнер". До 1 липня 2023 року всі російські добровольчі військові формування мають підписати контракт із Міністерством оборони РФ. У такий спосіб там намагаються перейти на єдине управління та командування військами.

А днем раніше, 12 червня, стало відомо про те, що Сергій Шойгу прагне повернути собі позитивний імідж. За інформацією Міноборони Британії, міністр оборони РФ активізувався у публічному просторі минулого тижня — якраз у той період, коли Україна почала посилювати свої наступальні операції.