"Окупанти буквально згорають": дрони ЗСУ за тиждень знищили 16 танків, 5 САУ, 14 ББМ (відео)

За даними СБУ, російські війська за тиждень також втратили 16 вантажівок, 3 системи спостереження "Муром", "Солнцепек", ЗРК "ТОР", "БУК" та РЛС "Зоопарк".

Оператори ударних дронів ЦЗГ "А" СБУ знищили російські танки, ЗРК та піхоту. Про це повідомляється в публікації пресслужби СБУ у Telegram.

"Роблять вони це дуже ювелірно і без "зайвих дублів" – окупанти у прямому сенсі згоряють під час зйомок", — йдеться у публікації.

Втрати російських військ за тиждень:

16 танків;

5 САУ;

14 ББМ;

16 вантажівок;

3 системи спостереження "Муром";

ТГС "Сонцепок";

ЗРК "ТОР";

"БУК";

РЛЗ "Зоопарк";

150 осіб із особового складу окупаційних військ убито або поранено.

Оператори дронів знищують окупантів "без зайвих дублів"

Нагадаємо, що російські війська намагаються повернути контроль над звільненим селом Макарівка Донецької області. ЗС РФ буквально знищують населений пункт — для цього застосовується авіація, артилерія і навіть важка вогнемета система "Солнцепек".

Також повідомлялося, що окупаційне угруповання російських військ у Бахмуті намагається зберегти контроль над містом. За словами речника ОК "Схід" Сергія Череватого, ЗС РФ задіяють десантні війська, щоб не віддати Бахмут. Але в цьому районі спостерігається менша активність росіян.

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