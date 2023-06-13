Після поразок на Донеччині: Кадиров заявив, що "Ахмат" хоче в прикордонні райони РФ

Глава Чечні повідомив, що має план, як убезпечити прикордонні райони Росії від ДРГ.

Глава Чечні Рамзан Кадиров занепокоївся ситуацією у Бєлгородській області й заявив про готовність відправити туди для боротьби з українськими ДРГ своїх бійців із підрозділу "Ахмат". Про це Кадиров повідомив у своєму телеграм-каналі, розповідаючи про зустріч його представника з губернатором Бєлгородщини В'ячеславом Гладковим.

"На порядок денний були винесені питання взаємодії в межах запобігання диверсійним вилазкам зі сторони укронацистських збройних формувань у прикордонних районах. В цій роботі будуть залучені бійці батальйону "Захід-АХМАТ" Міноборони Росії, які в тісному контакті з іншими російськими підрозділами займуться вирішенням цього завдання", — написав глава Чечні.

Пропагандистський телеграм-канал "Военный осведомитель", який відстежує військові дії в Україні, поширив заяву Кадирова.

"Рамзан Кадиров заявив, що бійці батальйону "Ахмат" разом з іншими підрозділами РФ займуться рішенням запобігти вилазкам ДРГ у прикордонних районах", — йдеться у повідомленні.

Реакція підписників телеграм-каналу на заяви Кадирова про наміри навести лад в прикордонних регіонах України не змусила себе чекати. Більшість з них "засумнівалися" у військовій міці кадирівців, особливо на тлі того, що днями в тилу ЗСУ нещадно помотлошили "ахматівців" в тренувальному таборі в Донецьку. Після чого 56 кадирівців вирушили додому у "чорних" пакетах.

Сам Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив, що вони "виробили найбільш ефективні заходи взаємодії, які дозволять суттєво посилити безпеку на прикордонних територіях".

"Впевнений, що з урахуванням високої боєздатності батальйону "Захід-АХМАТ" поставлені перед підрозділом цілі будуть досягнуті без особливих зусиль", — висловив сподівання Кадиров.

31 травня глава Кадиров заявив, що їм "набридло чекати і вони йдуть в наступ". За його словами, на Мар’їнський напрямок передислокували бойовиків підрозділу спецпризначення "Ахмат", а також полку "Північ-Ахмат".

Нагадаємо, що Кадиров підставив Китай і похвалився купленими в нього броньовиками для війни проти України. За словами голови Чечні, з початку великої війни загарбникам купили понад тисячу одиниць військової техніки. Бронеавтомобілі "Тигр" можуть стати першою бойовою технікою, яку Росія купила у Китаю.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували в Україні сина зрадника чеченського народу Ямадаєва. Він прийшов вбивати українців у складі ПВК "Вагнер".