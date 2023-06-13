Бій за Макарівку: росіяни потрапили в засідку ЗСУ в Донецькій області (відео)

Одеські морські піхотинці влаштували засідку для російських окупантів у Макарівці. Захисники знищили машину КАМАЗ "Тайфун" з будинку біля дороги, якою та намагалася проїхати.

Українські військові звільнили населений пункт Макарівка на Донеччині. Про це заявили на сторінці 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ у Facebook.

"Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові перебували в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області. Як результат, частину особового складу ворога було знищено, частину взято в полон, частину втекло. Наразі в населеному продовжуються стабілізаційні дії ", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час бою українські військові влаштували засідку на одній із доріг населеного пункту. На оприлюдненому разом із повідомленням відео видно, як російська бронемашина КАМАЗ "Тайфун" потрапляє під удар із дому біля дороги, якою намагається проїхати.

Як розповів боєць бригади 35-ї бригади, захисникам довелося зачистити кожну хату та кожен підвал Макарівки. Потім усі окупанти були вибиті із населеного пункту. Але після цього ЗС РФ почали буквально знищувати село, стріляючи по ньому з артилерії, використовуючи для ударів авіацію.

ЗСУ звільнили Макарівку в Донецькій області

Зазначимо, що спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування капітан ЗСУ Валерій Шершень 13 червня повідомив, що росіяни намагаються повернути звільнену Макарівку. Він заявив, що російські війська знищують населений пункт, застосовуючи авіацію та артилерію. Навіть були спроби використати "Сонцепьок".

Крім того, 13 червня у ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються утримати Бахмут. Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗС РФ використовують десантні війська, щоб утримати Бахмут. Однак на цьому напрямі активність росіян зменшилась.