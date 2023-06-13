Їм потрібна правда: у РФ поширюють фейки про втрати ЗСУ через погану розвідку, — Маляр (відео)

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, у росіян дуже великі проблеми із розвідкою в Україні, тому вони використовують усі методи для того, щоб дізнатися інформацію про втрати ЗСУ.

Росіяни розповсюджують фейки про втрати України під час контрнаступу ЗСУ, щоб дізнатися правдиву інформацію. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у себе в Telegram.

За її словами, будь-яка сторона збройного конфлікту прагне показати втрати супротивника та засекречує свої втрати під час активної фази бойових дій. Так, чим більше відомо інформації про противника, то легше прогнозувати його дії та прораховувати його можливості.

Маляр також зазначила, що росіяни мають дуже великі проблеми з розвідкою в Україні, тому вони використовують усі методи для того, щоб дізнатися інформацію про втрати ЗСУ, у тому числі й фейки.

"Для цього закидаються дуже завищені цифри в очікуванні, що ми, обурюючись, почнемо спростовувати й видамо якісь дані чи опосередковані орієнтири на них", — заявила Маляр.

Також 13 червня під час телемарафону Маляр наголосила, що під час війни завжди є втрати техніки та озброєння. Ще ніхто не винайшов таку військову техніку, яку неможливо знищити.

"У них складно з розвідкою на нашій території, і, наприклад, якщо вони кажуть, що вони знищили умовно 11 танків, то вони очікують, що ми "заковтнемо" цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію", — сказала Маляр.

Маляр про фейки РФ (дивитися з 13 хвилини)

Нагадаємо, що Ганна Маляр 12 червня повідомляла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів і просунулися на 6,5 км. За її словами, в операційних районах на південному сході України наступальне угрупування ЗСУ взяло під контроль площу 90 кв. км.

Також вона зазначила, що у РФ зростає невдоволення солдатських матерів. Вона заявила, що жінки не готові миритися із загибеллю своїх синів, тому командування ЗС Росії розглядає відправку завербованих ув'язнених на фронт.