"Армія працює": ЗСУ похвалилися результатами роботи зі знищення ворога на одному з напрямків

На Таврійському напрямку артилеристи та ракетники ЗСУ за добу виконали понад півтори тисячі вогневих завдань і вдало відпрацювали по позиціях окупантів та їхніх складах з БК.

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили майже 4 роти окупантів та 3 десятки їхньої техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1504 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки противника", — проінформував він.

Так, завдяки влучній роботі українських ракетників та артилеристів до списку втраченої техніки ЗС РФ в Україні додалися:

вертоліт Ка-52;

6 танків;

4 одиниці БМП;

3 МТЛБ;

1 гаубиця 2С19 "Мста-С";

1 гаубиця 2А65 "Мста-Б";

1 САУ 2С1 "Гвоздика";

1 САУ 2С3 "Акація";

ЗРК "Тор", ЗРК "Бук-М2";

БпЛА "Орлан-10";

БпЛА "Ластівка-М".

"Армія працює", — написав командувач.

Нагадаємо, що на Куп'янсько-Сватівському напрямку російські загарбники втратили дрони та позиції. Їх атакували ЗСУ за допомогою дронів.

Раніше в Міноборони повідомили, що Сили оборони України мають незначні просування на трьох напрямках на Донеччині та на Запоріжжі.